Под суд отправятся сразу 11 тюменских студентов за взяточничество

Тюмени заведены уголовные дела на 11 студентов заочного отделения Тюменского индустриального университета. 8 из них обвиняются в мелком взяточничестве, а 3 старост в посредничестве во взяточничестве.

Как рассказали в пресс-службе СКР по Тюменской области , в январе восемь студентов заочного отделения из трех разных групп ТИУ передали через посредников преподавателю вуза взятку в размере 6,5 тысяч рублей каждый. За это преподаватель должен был поставить им положительные оценки за экзамен и защиту курсовой работы без их сдачи. Общая сумма взятки — 190 тысяч рублей.

Статья 291.2 УК РФ. Мелкое взяточничество 1. Получение взятки, дача взятки лично или через посредника в размере, не превышающем 10 тысяч рублей, — наказываются штрафом в размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до одного года.

Уголовные дела переданы прокурору для утверждения обвинительных заключений.

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