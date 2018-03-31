Ещё
Грабитель ранил женщину ножом в живот на севере Москвы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Трагически погиб актер Евгений Сапаев
Трагически погиб актер Евгений Сапаев

Грабитель ранил женщину ножом в живот на севере Москвы 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Неизвестный напал на женщину и ранил ее ножом в живот на севере столицы, грабитель отнял у пострадавшей деньги и мобильный телефон, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.
Он уточнил, что 30 марта в 00:53 на службу «02» из медучреждения поступила телефонограмма о том, что к ним 29 марта в 23:47 с адреса: Бескудниковский проезд, дом 4, корпус 1, нарядом скорой помощи с ножевым ранением брюшной полости доставлена женщина 1987 года рождения, госпитализирована.
«Установлено, что 29 марта не позднее 23:25 на территории Бескудниковского района (точное место не установлено), неизвестный, угрожая предметом, похожим на нож, причинил телесные повреждения и ножевое ранение брюшной полости пострадавшей, после чего открыто похитил телефон сотовой связи, денежные средства, скрылся», — сказал собеседник агентства.
По его словам, материальный ущерб составил 29 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 «Разбой».
РИАМО: последние новости
Сотрудника ФСИН в Москве осудили на 3 года условно за передачу телефона арестанту Неизвестный устроил поножовщину в московском центре борьбы со СПИДом Шакро Молодого приговорили в Москве почти к 10 годам колонии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Улетела отдыхать»: чиновницу принудительно вернули в Кемерово175
Потерявший семью кемеровчанин опубликовал видео трагедии258
Трагически погиб актер Евгений Сапаев57
РФ получила неожиданную поддержку687
На «Пусть говорят» разгорелся крупный скандал62
Видео
05:03
У арестованной Савченко началась кровавая рвота
Украина В мире
05:15
Потерявший семью кемеровчанин опубликовал видео трагедии
Происшествия
03:45
«Улетела отдыхать»: чиновницу принудительно вернули в Кемерово
Происшествия
01:08
Появилось видео спасения детей из горящей «Зимней вишни»
Происшествия
09:55
«Газпром» не платит: почему Украине хочется тепла
Экономика Статьи
01:29
Порошенко раскритиковал защитников «Северного потока — 2»
Экономика В мире
00:30
«Я чувствую себя виновной»: признание владелицы ТЦ Кемерово
Происшествия
01:00
А был ли «Новичок»?: что расскажет Юлия Скрипаль
Происшествия Статьи
01:00
Голую Бузову застыдили после трагедии в Кемерово
Шоу-бизнес
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение