Грабитель ранил женщину ножом в живот на севере Москвы

Неизвестный напал на женщину и ранил ее ножом в живот на севере столицы, грабитель отнял у пострадавшей деньги и мобильный телефон, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве

Он уточнил, что 30 марта в 00:53 на службу «02» из медучреждения поступила телефонограмма о том, что к ним 29 марта в 23:47 с адреса: Бескудниковский проезд, дом 4, корпус 1, нарядом скорой помощи с ножевым ранением брюшной полости доставлена женщина 1987 года рождения, госпитализирована.

«Установлено, что 29 марта не позднее 23:25 на территории Бескудниковского района (точное место не установлено), неизвестный, угрожая предметом, похожим на нож, причинил телесные повреждения и ножевое ранение брюшной полости пострадавшей, после чего открыто похитил телефон сотовой связи, денежные средства, скрылся», — сказал собеседник агентства.

По его словам, материальный ущерб составил 29 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 «Разбой».