Бывший осужденный обещал убить знакомую, если та не расскажет об изменах его подруги

Житель Безенчукского района решил выяснить, как вела себя его подруга. Пока он находился в местах лишения свободы. Однако из-за метода, который он выбрал, мужчина снова отправится в колонию.

Суд признал 35-летнего подозреваемого виновным в преступлении, предусмотренном ст. 119 УК РФ, сообщает прокуратура Самарской области . За угрозу убийством мужчина получил реальный срок. Один год и четыре месяца он проведет в колонии строгого режима

Установлено, что месяцем ранее злоумышленник зашел в гости к своей знакомой, чтобы выяснить, как вела себя его подруга в то время, которое он провел в местах лишения свободы. Между собеседниками произошла ссора, тогда мужчина схватил нож, приставил лезвие к горлу женщины и пообещал убить ее, если она не расскажет ему об измене возлюбленной. Ревнивец дословно сказал не желавшей обсуждать эту тему женщине: «Я тебя сейчас убью».

В зале суда мужчина признал свою вину, но уточнил, что хотел только припугнуть знакомую, а воплощать угрозу он не собирался.

С учетом отрицательных характеристик подсудимого, его прежних преступлений и двух непогашенных судимостей, мужчину приговорили к лишению свободы на срок 16 месяцев, которые он проведет в колонии строгого режима.