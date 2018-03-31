Арестована гендиректор компании — собственника кемеровского ТЦ

Заводский районный суд Кемерова арестовал генерального директора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» (владелец сгоревшего торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня») Юлию Богданову. «Суд постановил ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении Ю. Богдановой меру пресечения в виде заключения на срок предварительного следствия, до 25 мая 2018 года», — цитирует Интерфакс судью Дмитрия Бунтовского.

О задержании Богдановой стало известно 30 марта. Следователи провели обыски в её квартире.

25 марта в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошёл пожар, в результате которого погибли 64 человека.