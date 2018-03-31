Два 58-летних нижегородца похищали оставленные без присмотра мобильники

Нижегородские полицейские раскрыли две кражи сотовых телефонов. В первом случае, мобильный телефон был похищен из медучреждения на ул. Дьяконова. Владелец оставил свой телефон стоимостью 4 тыс. руб. на подоконнике в холле. Преступник тайно похитил мобильник и продал его неизвестному на улице. Сыщики установили подозреваемого и задержали мужчину 1960 г.р.

23 марта 2018 г. был тайно похищен еще один мобильный телефон, оставленный без присмотра в помещении банка на ул. Бекетова. Стоимость телефона составила 6 тыс.руб. Сотрудники полиции установили 58-летнего подозреваемого и нашли похищенный телефон у него дома. Мобильник уже возвращен законному владельцу.

По данным фактам по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража), возбуждены уголовные дела. Расследование продолжается.

Информация предоставлена пресс-службой полицейского главка по региону.