Ещё
Два 58-летних нижегородца похищали оставленные без присмотра мобильники
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Трагически погиб актер Евгений Сапаев
Трагически погиб актер Евгений Сапаев

Два 58-летних нижегородца похищали оставленные без присмотра мобильники 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Нижегородские полицейские раскрыли две кражи сотовых телефонов. В первом случае, мобильный телефон был похищен из медучреждения на ул. Дьяконова. Владелец оставил свой телефон стоимостью 4 тыс. руб. на подоконнике в холле. Преступник тайно похитил мобильник и продал его неизвестному на улице. Сыщики установили подозреваемого и задержали мужчину 1960 г.р.
23 марта 2018 г. был тайно похищен еще один мобильный телефон, оставленный без присмотра в помещении банка на ул. Бекетова. Стоимость телефона составила 6 тыс.руб. Сотрудники полиции установили 58-летнего подозреваемого и нашли похищенный телефон у него дома. Мобильник уже возвращен законному владельцу.
По данным фактам по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража), возбуждены уголовные дела. Расследование продолжается.
Информация предоставлена пресс-службой полицейского главка по региону.
Newsroom24: последние новости
Мужчину осудят за необычное изнасилование и грабеж в Нижнем Новгороде Жителя Балахны подозревают в развращении 14-летней девочки Около тысячи беглых преступников разыскивали в Нижегородской области в 2017 году
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Улетела отдыхать»: чиновницу принудительно вернули в Кемерово175
Потерявший семью кемеровчанин опубликовал видео трагедии258
Трагически погиб актер Евгений Сапаев57
РФ получила неожиданную поддержку687
На «Пусть говорят» разгорелся крупный скандал62
Видео
05:03
У арестованной Савченко началась кровавая рвота
Украина В мире
05:15
Потерявший семью кемеровчанин опубликовал видео трагедии
Происшествия
03:45
«Улетела отдыхать»: чиновницу принудительно вернули в Кемерово
Происшествия
01:08
Появилось видео спасения детей из горящей «Зимней вишни»
Происшествия
09:55
«Газпром» не платит: почему Украине хочется тепла
Экономика Статьи
01:29
Порошенко раскритиковал защитников «Северного потока — 2»
Экономика В мире
00:30
«Я чувствую себя виновной»: признание владелицы ТЦ Кемерово
Происшествия
01:00
А был ли «Новичок»?: что расскажет Юлия Скрипаль
Происшествия Статьи
01:00
Голую Бузову застыдили после трагедии в Кемерово
Шоу-бизнес
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение