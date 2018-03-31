В Орловской области сотрудники полиции установили подозреваемого в покушении на кражу в особо крупном размере

Местный житель пытался совершить хищение комплектующих к дорогостоящему оборудованию из помещения предприятия на общую сумму более двух миллионов рублей.

Как установили полицейские, на протяжении полугода работник организации разукомплектовывал станки с целью последующей продажи их частей и деталей. Мужчина не смог довести до конца свой умысел, так как признаки готовящегося преступления были обнаружены руководством организации. Генеральный директор предприятия обратился в полицию.

После проведения проверки следственной группой ОМВД России по Покровскому району в отношении гражданина 1986 года рождения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 158 УК РФ.

В настоящее время ведется следствие, устанавливаются все обстоятельства преступления.