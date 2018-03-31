Ещё
В Орловской области сотрудники полиции установили подозреваемого в покушении на кражу в особо крупном размере
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Орловской области сотрудники полиции установили подозреваемого в покушении на кражу в особо крупном размере 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 23 минуты назад
Местный житель пытался совершить хищение комплектующих к дорогостоящему оборудованию из помещения предприятия на общую сумму более двух миллионов рублей.
Как установили полицейские, на протяжении полугода работник организации разукомплектовывал станки с целью последующей продажи их частей и деталей. Мужчина не смог довести до конца свой умысел, так как признаки готовящегося преступления были обнаружены руководством организации. Генеральный директор предприятия обратился в полицию.
После проведения проверки следственной группой ОМВД России по Покровскому району в отношении гражданина 1986 года рождения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 158 УК РФ.
В настоящее время ведется следствие, устанавливаются все обстоятельства преступления.
Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости
Во Владимире полицейские задержали жителя Кирова, подозреваемого в покушении на сбыт наркотического средства Полицейские Красноярского края изъяли из незаконного оборота более полукилограмма марихуаны Сотрудники МВД России задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске в связи с покушением на убийство
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ получила неожиданную поддержку505
На «Пусть говорят» разгорелся крупный скандал45
Стало известно, что британцы искали на борту «Аэрофлота»430
«Улетела отдыхать»: чиновницу принудительно вернули в Кемерово40
«Я чувствую себя виновной»: признание владелицы ТЦ Кемерово111
Видео
05:03
Состояние арестованной Савченко ухудшилось
Украина В мире
04:07
«Улетела отдыхать»: чиновницу принудительно вернули в Кемерово
Происшествия
01:08
Появилось видео спасения детей из горящей «Зимней вишни»
Происшествия
09:55
«Газпром» не платит: почему Украине хочется тепла
Экономика Статьи
01:29
Порошенко раскритиковал защитников «Северного потока — 2»
Экономика В мире
00:30
«Я чувствую себя виновной»: признание владелицы ТЦ Кемерово
Происшествия
01:00
А был ли «Новичок»?: что расскажет Юлия Скрипаль
Происшествия Статьи
01:00
Голую Бузову застыдили после трагедии в Кемерово
Шоу-бизнес
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
01:12
«Россия, дай денег»: зачем Белоруссия залезает в долги
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение