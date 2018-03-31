СМИ: имущество обвиняемых в хищениях дагестанских экс-чиновников будет арестовано 

Обеспечительные меры наложат на всю недвижимость, а также автомобили, принадлежащие как самим обвиняемым, так и членам их семей. По словам собеседника агентства, под арест также попадут базы отдыха, земельные участки и другое имущество.
Бывший премьер республики Абдусамад Гамидов, его заместитель Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов, а также экс-министр образования Дагестана Шахобас Шахов были задержаны в начале феврале в Махачкале. Позже их доставили в Москву, где суд санкционировал арест. Бывшие дагестанские чиновники обвиняются в хищениях бюджетных средств.