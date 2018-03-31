СМИ: имущество обвиняемых в хищениях дагестанских экс-чиновников будет арестовано

Обеспечительные меры наложат на всю недвижимость, а также автомобили, принадлежащие как самим обвиняемым, так и членам их семей. По словам собеседника агентства, под арест также попадут базы отдыха, земельные участки и другое имущество.