В Кизнерском районе Удмуртии глава уличкома поджигала дома, чтобы напугать соседей

Кизнерский район. Удмуртия . Уголовное дело против 49-летней жительницы деревни Ягул, которую обвиняли в шести поджогах, рассмотрено Кизнерским районным судом Удмуртии. В результате одного из пожаров погиб ребенок.

Жители Кизнерского района искали поджигателя несколько месяцев. Как рассказала сама женщина в ходе расследования, она, являясь главой уличного комитета, таким образом хотела напугать местных жителей, которые не исполняли её требований по принятию мер пожарной безопасности.

В итоге она совершила шесть умышленных поджогов. Три из них не удалось довести до конца. В результате еще трёх уничтожены жилые дома с постройками, в одном из пожаров погиб несовершеннолетний ребёнок. Все поджоги совершены подсудимой в состоянии алкогольного опьянения.

По заключению комиссии судебно-психиатрических экспертов обвиняемая в период инкриминируемых деяний обнаруживала и в настоящее время обнаруживает психическое расстройство, не исключающее вменяемости.

Уголовное дело против нее было рассмотрено по ч.3 ст.30, ч.2 ст.167 (три факта), ч.2 ст.167 (три факта) УК РФ — попытка уничтожения и уничтожение чужого имущества путём поджога, с причинением значительного ущерба, по одному факту повлекшее по неосторожности смерть человека.

Обвиняемая ранее не судима, свою вину признала полностью, но в ходе судебного заседания от дачи показаний отказалась.

Суд назначил поджигательнице наказание в виде лишения свободы на срок три года шесть месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселения. На сегодняшний день приговор не обжалован.