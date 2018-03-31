На 20 лет осужден иркутянин за сексуальное насилие над 11-летней дочкой

На скамье подсудимых оказался 43-летний мужчина. Как рассказали в пресс-службе регионального управления следственного комитета , родной отец издевался над девочкой почти полгода — с января по июнь 2016 года.

Известно, что девочка жила с отцом, так как ранее ее мать была лишена родительских прав. В конце июня 2016 года она сбежала из дому к родственникам и рассказала им о случившемся. Те обратились в полицию.

«На следствии мужчина сначала признал свою вину, однако впоследствии отказался от ранее данных им показаний, ссылаясь на то, что его оговорили», — отметили в следственном комитете.

Однако вина его была доказана.