У жителей Красноярска изъяли нелегальное золото и серебро на 6 млн рублей

Красноярские бизнесмены незаконно хранили золото, серебро и палладий на 6 млн рублей.

Как установили полицейские, 26-летний руководитель коммерческой фирмы и его 46-летний заместитель незаконно перевозили и хранили драгоценные металлы. Стражи порядка обнаружили и изъяли у бизнесменов колбы с золотом, серебром и палладием на сумму 6 млн рублей.

Выяснилось, что для реализации металла разрешительные документы были. Но для самостоятельной перевозки и хранения в офисе — нет. Теперь мужчинам грозит до 7 лет лишения свободы.