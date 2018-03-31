ФСБ поймала экс-главу Госстройнадздора Кузбасса, подавшуюся в бега

Слушания по резонансному делу о пожаре в «Зимней Вишне» сегодня проходят в Центральном районном суде Кемерово , передает ТАСС . На субботний суд по избранию меры пресечения Танзилию Комкову доставили благодаря ФСБ . Представитель Следственного комитета заявил, что чиновница, пыталась скрыться от уголовного разбирательства. Поэтому он рекомендовал направить ее в СИЗО . По словам сотрудника СК, сразу после начала следственных действий она уехала из столицы Кузбасса в Москву

«Были задействованы силы ФСБ, ее доставили принудительно, установлен очевидный факт попытки скрыться», — сказал он. Представитель СК также добавил, что ее показания расходятся с ранее полученными данными, и вину она не признает.

Сегодня же суд рассмотрит прошение об аресте Юлии Богдановой — генерального директора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат», в собственности которого находилось здание торгового центра «Зимняя вишня», жертвами пожара в котором стали 64 человека (включая 41 ребенка).