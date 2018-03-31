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ФСБ поймала экс-главу Госстройнадздора Кузбасса, подавшуюся в бега
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ФСБ поймала экс-главу Госстройнадздора Кузбасса, подавшуюся в бега 

РИА «ФедералПресс» 24 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Слушания по резонансному делу о пожаре в «Зимней Вишне» сегодня проходят в Центральном районном суде Кемерово, передает ТАСС. На субботний суд по избранию меры пресечения Танзилию Комкову доставили благодаря ФСБ. Представитель Следственного комитета заявил, что чиновница, пыталась скрыться от уголовного разбирательства. Поэтому он рекомендовал направить ее в СИЗО. По словам сотрудника СК, сразу после начала следственных действий она уехала из столицы Кузбасса в Москву.
«Были задействованы силы ФСБ, ее доставили принудительно, установлен очевидный факт попытки скрыться», — сказал он. Представитель СК также добавил, что ее показания расходятся с ранее полученными данными, и вину она не признает.
Сегодня же суд рассмотрит прошение об аресте Юлии Богдановой — генерального директора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат», в собственности которого находилось здание торгового центра «Зимняя вишня», жертвами пожара в котором стали 64 человека (включая 41 ребенка).
Как ранее сообщал «ФедералПресс», сотрудники следственного комитета продолжают разбирать причины трагедии, унесшей жизни 64 человек. В деле о пожаре, который произошел 25 марта в ТРЦ «Зимняя вишня», задержаны уже несколько подозреваемых. 30 марта возбуждено новое уголовное дело в отношении начальника Инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилии Комковой. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).
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