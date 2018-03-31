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Военнослужащий убил сослуживца в Казахстане
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Военнослужащий убил сослуживца в Казахстане 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Военнослужащий застрелил своего сослуживца в военкомате казахского города Талдыкорган. Об этом сообщает Tegrinews.
Факт произошедшего подтвердили в  пресс-службе
Министерства обороны Казахстана.
Убийство произошло в здании Департамента по делам обороны Алматинской области. В Минобороне заявили, что в настоящее время делом занимаются уполномоченные органы. Начато расследование, здание военкомата оцеплено.
Убийство поразительной жестокости произошло накануне в Дагестане. Ревнивец забил камнями любимую женщину за разговор с соседом. В тот же день полиция задержала подозреваемого по горячим следам. Возбуждено уголовное дело. Следователи проводят комплекс следственных и процессуальных действий. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
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