Военнослужащий убил сослуживца в Казахстане

Военнослужащий застрелил своего сослуживца в военкомате казахского города Талдыкорган . Об этом сообщает Tegrinews.

Факт произошедшего подтвердили в пресс-службе

Убийство произошло в здании Департамента по делам обороны Алматинской области. В Минобороне заявили, что в настоящее время делом занимаются уполномоченные органы. Начато расследование, здание военкомата оцеплено.