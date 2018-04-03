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В Санкт-Петербурге раскрыто 12 эпизодов мошенничества с БАДами
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В Санкт-Петербурге раскрыто 12 эпизодов мошенничества с БАДами 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Фото: Петербургский дневник
Сотрудники полиции в ноябре 2017 года задержали двоих 25-летних граждан, которые изобличены в том, что, представляясь медицинскими работниками, под предлогом продажи дорогостоящих лекарственных препаратов, реализовывали биологически активные добавки и похищали денежные средства у граждан пожилого возраста.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий установлена причастность подозреваемых к 12 аналогичным эпизодам противоправной деятельности, совершенных с июня по ноябрь 2017 года на территории Санкт-Петербурга. Общая сумма установленного ущерба от действий подозреваемых превысила один миллион рублей.
По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частями 2 и 3 статьи 159 УК РФ. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и домашнего ареста. Согласно нормам действующего уголовного законодательства злоумышленникам может грозить до шести лет лишения свободы.
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