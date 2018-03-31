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82-летней петербурженке мошенники всучили БАДы почти на миллион рублей
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82-летней петербурженке мошенники всучили БАДы почти на миллион рублей 

Интересант 1 час назад
Накануне 82-летняя петербурженка заявила в полицию, что к ней на квартиру (улица Бурцева, Кировский район Петербурга) пришел неизвестный, который «осчастливил» ее биоактивными добавками на 969 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Похожий случай произошел с 89-летней жительницей деревни Комаровка (Кингисеппский район Ленобласти). Две неизвестные явились к ней в дом и похитили у старушки 300 евро и 60 тысяч рублей. Вопрос о возбуждении уголовного дела решается. Мошенников ищет полиция.
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