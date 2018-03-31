82-летней петербурженке мошенники всучили БАДы почти на миллион рублей

Похожий случай произошел с 89-летней жительницей деревни Комаровка (Кингисеппский район Ленобласти). Две неизвестные явились к ней в дом и похитили у старушки 300 евро и 60 тысяч рублей. Вопрос о возбуждении уголовного дела решается. Мошенников ищет полиция.