48-летняя нижегородка фиктивно прописала в своей квартире иностранцев

Сотрудники ОП №4 УМВД РФ по Н. Новгороду установили факт фиктивной регистрации иностранных граждан. Оказалось, что 48-летняя ранее судимая нижегородка зарегистрировала в своей квартире в Московском районе трех визитеров из соседних стран.

Она заведомо знала, что иностранцы фактически у нее жить не будут, и представила фиктивные сведения о постановке на миграционный учет в ОВД. За эту услугу фальшивые постояльцы выплатили ей денежное вознаграждение.

Действия махинаторши квалифицированы по статье 322.3 УК РФ. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Информация предоставлена пресс-службой полицейского главка по региону.