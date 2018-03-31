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48-летняя нижегородка фиктивно прописала в своей квартире иностранцев
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48-летняя нижегородка фиктивно прописала в своей квартире иностранцев 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Сотрудники ОП №4 УМВД РФ по Н. Новгороду установили факт фиктивной регистрации иностранных граждан. Оказалось, что 48-летняя ранее судимая нижегородка зарегистрировала в своей квартире в Московском районе трех визитеров из соседних стран.
Она заведомо знала, что иностранцы фактически у нее жить не будут, и представила фиктивные сведения о постановке на миграционный учет в ОВД. За эту услугу фальшивые постояльцы выплатили ей денежное вознаграждение.
Действия махинаторши квалифицированы по статье 322.3 УК РФ. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Информация предоставлена пресс-службой полицейского главка по региону.
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