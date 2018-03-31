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Порох и патроны нашли у жителя Беляевского района
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Порох и патроны нашли у жителя Беляевского района 

ProOren 1 час назад
Фото: ProOren
В Беляевском районе у местного жителя нашли порох и патроны.
59-летнего мужчину задержали сотрудники полиции. Правоохранители нашли у него 10 патронов и бездымный порох массой более 112 граммов. По данным экспертов, порох относится к категории взрывчатых веществ метательного действия. Его изготовили промышленным способом, порох пригоден для взрыва. Патроны — боеприпасы к нарезному спортивному и охотничьему оружию и также пригодны для стрельбы.
Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». Максимальное наказание — лишение свободы на срок до четырех лет.
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