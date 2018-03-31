Порох и патроны нашли у жителя Беляевского района

В Беляевском районе у местного жителя нашли порох и патроны.

59-летнего мужчину задержали сотрудники полиции. Правоохранители нашли у него 10 патронов и бездымный порох массой более 112 граммов. По данным экспертов, порох относится к категории взрывчатых веществ метательного действия. Его изготовили промышленным способом, порох пригоден для взрыва. Патроны — боеприпасы к нарезному спортивному и охотничьему оружию и также пригодны для стрельбы.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». Максимальное наказание — лишение свободы на срок до четырех лет.