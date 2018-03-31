Гендиректор компании собственника сгоревшего ТРЦ в Кемерове арестована 

Заводский районный суд Кемерова арестовал до 25 мая гендиректора компании, которой принадлежало здание сгоревшего ТРЦ «Зимняя вишня» Юлию Богданову. По версии следствия, она приняла решение об увеличении площадей, проводила перепланировки ради прибыли, это затруднило эвакуацию во время пожара. Как заявила сама Богданова, она жалеет, что её не пустили в горящее здание спасать людей. Женщина была задержана накануне, следователи также провели обыск в её доме. Богданова заявила, что будет обжаловать решение суда о её аресте.