Ещё
Гендиректор компании собственника сгоревшего ТРЦ в Кемерове арестована
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Гендиректор компании собственника сгоревшего ТРЦ в Кемерове арестована 

Авторадио 1 час назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Заводский районный суд Кемерова арестовал до 25 мая гендиректора компании, которой принадлежало здание сгоревшего ТРЦ «Зимняя вишня» Юлию Богданову. По версии следствия, она приняла решение об увеличении площадей, проводила перепланировки ради прибыли, это затруднило эвакуацию во время пожара. Как заявила сама Богданова, она жалеет, что её не пустили в горящее здание спасать людей. Женщина была задержана накануне, следователи также провели обыск в её доме. Богданова заявила, что будет обжаловать решение суда о её аресте.
Авторадио: последние новости
По делу о пожаре в Кемерове задержан разработчик противопожарной системы Суд продлил до трех суток задержание арендатора ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове В Кемерове идет расследование трагедии в ТРЦ "Зимняя вишня"
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ получила неожиданную поддержку510
На «Пусть говорят» разгорелся крупный скандал45
Стало известно, что британцы искали на борту «Аэрофлота»430
«Улетела отдыхать»: чиновницу принудительно вернули в Кемерово43
«Я чувствую себя виновной»: признание владелицы ТЦ Кемерово111
Видео
05:03
Состояние арестованной Савченко ухудшилось
Украина В мире
04:07
«Улетела отдыхать»: чиновницу принудительно вернули в Кемерово
Происшествия
01:08
Появилось видео спасения детей из горящей «Зимней вишни»
Происшествия
09:55
«Газпром» не платит: почему Украине хочется тепла
Экономика Статьи
01:29
Порошенко раскритиковал защитников «Северного потока — 2»
Экономика В мире
00:30
«Я чувствую себя виновной»: признание владелицы ТЦ Кемерово
Происшествия
01:00
А был ли «Новичок»?: что расскажет Юлия Скрипаль
Происшествия Статьи
01:00
Голую Бузову застыдили после трагедии в Кемерово
Шоу-бизнес
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
01:12
«Россия, дай денег»: зачем Белоруссия залезает в долги
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение