В Самарской области мужчина разбил витрину и украл 4 бутылки водки

В поселке Сургут Сергиевского района полицейские расследуют ограбление магазина. Сигнал об этом поступил на пульт вневедомственной охраны Росгвардии. Экипаж, приехав на место происшествия, уточнив обстоятельства дела, вызвал оперативную группу.

Как выяснилось, в магазин пришел местный житель и попросил у продавцов дать ему в долг спиртное. Услышав отказ мужчина ушел, но через некоторое время вернулся и снова начал просить дать ему алкоголь. Когда сотрудники магазина ему отказали, он расшатал и разбил витрину, и забрал четыре бутылки водки на сумму 800 рублей.

«По приметам участковый уполномоченный полиции опознал возможного грабителя, ранее судимого за аналогичные преступления 35-летнего мужчину. Когда они пришли к нему в дом, то застали его за распитием похищенного алкоголя. Оставшийся товар изъяли и вернули в магазин», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело.