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Суд арестовал экс-главу Госстройнадзора по Кемеровской области
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Трагически погиб актер Евгений Сапаев
Трагически погиб актер Евгений Сапаев

Суд арестовал экс-главу Госстройнадзора по Кемеровской области 

360tv.ru 49 минут назад
Фото: 360tv.ru
Суд арестовал до 25 мая бывшую начальницу инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилию Комкову. Об этом сообщило РИА «Новости».
Новость дополняется.
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