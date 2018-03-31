Внедорожник Toyota стоимостью более 5 млн руб. украл неизвестный в Солнцево

«30 марта в 12:55 на службу «02» от 37-летнего неработающего мужчины поступило сообщение о краже автомобиля по адресу: Москва, Солнцевский проспект, д. 17, корп. 1. Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что в период с 21:00 29 марта до 12:50 30 марта по указанному адресу неизвестный совершил кражу автомобиля Toyota Land Cruiser 200. Материальный ущерб составил около 5 млн 80 тыс. руб.», — говорится в сообщении.

В МВД возбудили уголовное дело о краже в особо крупном размере. Ведется розыск злоумышленника и похищенного внедорожника.