В Башкирии задержали преступника, напавшего на полицейских с ножом 

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления уголовного розыска МВД по Республике Башкортостан установлено местонахождение подозреваемого в причинении ранения двух сотрудникам уфимской полиции. Как выяснилось, мужчина скрывался в квартире своих родных в городе Белорецке.
В настоящее время он доставлен в полицию и будет передан сотрудникам регионального подразделения Следственного комитета России.
Как сообщалось ранее, 28 марта в одном из дворов Советского района Уфы двое сотрудников патрульно-постовой службы обратили внимание на двоих мужчин, которые вели себя подозрительно. В ходе задержания один из мужчин оказал сопротивление и причинил ранение сотруднику полиции. Одному из стражей порядка злоумышленник нанес ножевое ранение руки. Второй полицейский получил ножевое ранение в бок. После этого нападавший скрылся с места происшествия. Несмотря на полученные травмы, сотрудники патрульно-постовой службы задержали предполагаемого сообщника нападавшего и передали следственно-оперативной группе. При проведении осмотра у него обнаружен полимерный пакет, предположительно, с наркотическим веществом.