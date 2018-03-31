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В Башкирии задержали преступника, напавшего на полицейских с ножом
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В Башкирии задержали преступника, напавшего на полицейских с ножом 

ufa1.ru 59 минут назад
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления уголовного розыска МВД по Республике Башкортостан установлено местонахождение подозреваемого в причинении ранения двух сотрудникам уфимской полиции. Как выяснилось, мужчина скрывался в квартире своих родных в городе Белорецке.
В настоящее время он доставлен в полицию и будет передан сотрудникам регионального подразделения Следственного комитета России.
Как сообщалось ранее, 28 марта в одном из дворов Советского района Уфы двое сотрудников патрульно-постовой службы обратили внимание на двоих мужчин, которые вели себя подозрительно. В ходе задержания один из мужчин оказал сопротивление и причинил ранение сотруднику полиции. Одному из стражей порядка злоумышленник нанес ножевое ранение руки. Второй полицейский получил ножевое ранение в бок. После этого нападавший скрылся с места происшествия. Несмотря на полученные травмы, сотрудники патрульно-постовой службы задержали предполагаемого сообщника нападавшего и передали следственно-оперативной группе. При проведении осмотра у него обнаружен полимерный пакет, предположительно, с наркотическим веществом.
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