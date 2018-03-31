Полиция конфисковала 50 кг метамфетамина на юго-западе Китая

Куньмин, 31 марта / Синьхуа / — Более 50 кг метамфетамина было изъято в провинции Юньнань /Юго-Западный Китай /. Об этом в пятницу сообщила местная полиция.

Сообщается, что в среду правоохранительные органы задержали двоих подозреваемых в уезде Ланьцан и конфисковали два мотоцикла и 14 сумок с 50,1 кг метамфетамина.

Согласно данным полиции, наркокартель привлек внимание, после того как была обнаружена преступная схема транспортировки наркотических средств из соседней страны для дальнейшей продажи на территории Китая.

В настоящее время ведется расследование данного дела.

Провинция Юньнань является главным фронтом борьбы Китая с наркобизнесом, так как граничит с Золотым треугольником, известным повсеместным производством наркотиков и их незаконной торговлей. -0-