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Полиция конфисковала 50 кг метамфетамина на юго-западе Китая
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Полиция конфисковала 50 кг метамфетамина на юго-западе Китая 

ИА Синьхуа 35 минут назад
Куньмин, 31 марта /Синьхуа/ — Более 50 кг метамфетамина было изъято в провинции Юньнань /Юго-Западный Китай/. Об этом в пятницу сообщила местная полиция.
Сообщается, что в среду правоохранительные органы задержали двоих подозреваемых в уезде Ланьцан и конфисковали два мотоцикла и 14 сумок с 50,1 кг метамфетамина.
Согласно данным полиции, наркокартель привлек внимание, после того как была обнаружена преступная схема транспортировки наркотических средств из соседней страны для дальнейшей продажи на территории Китая.
В настоящее время ведется расследование данного дела.
Провинция Юньнань является главным фронтом борьбы Китая с наркобизнесом, так как граничит с Золотым треугольником, известным повсеместным производством наркотиков и их незаконной торговлей. -0-
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