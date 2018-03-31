120 тысяч рублей похитила лжесоцработница у 82-летней нижегородки

Об этом агентству новостей Newsroom24 сообщили в пресс-службе регионального Управления МВД

Как было установлено следователями 28 марта утром к пенсионерке, возвращавшейся из магазина домой, подошла неизвестная женщина. Представившись сотрудником социальной службы, незнакомка заявила, что ее собеседнице полагается компенсационная выплата за ранее приобретенные лекарственные препараты.

Старушка пригласила женщину домой. Пока пенсионерка искала квитанции за приобретенные товары, гостья тайно похитила из дамской сумочки все сбережения хозяйки, после чего скрылась с места преступления. Обнаружив пропажу денег, нижегородка обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело. Ведется розыск злоумышленницы.

Напомним, более 127 тысяч рублей украла лжесоцработница у 88-летней нижегородки.