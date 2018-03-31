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Арестовано руководство компании, под контролем которой находится ДВМП
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Арестовано руководство компании, под контролем которой находится ДВМП 

Primpress 32 минуты назад
Фото: Primpress
Владелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов задержан полицией, также по информации телеграм-канала «Бойлерная», арестованы и другие топ-менеджеры компании, которая контролирует самое крупное на Дальнем Востоке пароходство — ДВМП, сообщает PRIMPRESS.
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