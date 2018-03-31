Мужчина приговорен к тюремному заключению за продажу редких попугаев

Шэньчжэнь , 31 марта / Синьхуа / — В ходе второго судебного разбирательства китаец был приговорен к двум годам тюремного заключения за то, что продал своему другу двух попугаев, находящихся на грани вымирания.

По информации Народного суда средней ступени города Шэньчжэнь, мужчина по имени Ван Пэн был задержан в мае 2016 г. за продажу 6 попугаев своему другу, два из которых являлись редкими зеленощекими краснохвостыми попугаями, охраняемыми законом.

Позже правоохранительные органы обнаружили еще 45 попугаев в доме Вана, все из которых относились к редким видам.

Согласно первому постановлению суда в апреле 2017 г., Ван был приговорен к пяти годам лишения свободы и штрафу в размере 3 тыс. юаней /478 долларов США/.

В ответ на это Ван подал апелляцию в Народный суд средней ступени города Шэньчжэнь, в результате чего, суд смягчил приговор до двух лет лишения свободы, приняв во внимание тот факт, что большинство попугаев не были дикими, а выращенными в неволе. Помимо этого, правонарушитель был оштрафован на 3 тыс. юаней. -0-