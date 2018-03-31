Главу поселения в Краснодарском крае осудили за взяточничество

Главу Дмитриевского сельского поселения в Краснодарском крае осудили за взяточничество и покушение на мошенничество, сообщают «Юга.ру». Как установили в суде, к чиновнику обратился местный житель и попросил предоставить в аренду два участка для ведения бизнеса. Глава поселения потребовал взятку в 650 тыс. рублей.

Второй эпизод состоит в том, что человек, представлявший интересы предпринимателя, попросил в аренду участок размером около 1 га.

СУ СК Чиновник сказал, что может оказать содействие, хотя соответствующих полномочий у него не было, и потребовал 980 тыс. рублей. Об этом рассказал следователь следственного отдела по Карасунскому округу Краснодара России по Краснодарскому краю Эдуард Аракелин.

Обвиняемый осуждён на 7,5 лет. Он также должен будет выплатить штраф в размере 6,5 млн рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что экс-проректора тюменского вуза признали виновным в многомиллионных хищениях.