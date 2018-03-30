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Украинский суд арестовал российское судно «Норд»
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Украинский суд арестовал российское судно «Норд» 

Говорит Москва 37 минут назад
Фото: 360tv.ru
Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган. Другие подробности она не привела, пообещав «продолжения». Пограничники задержали «Норд» для проверки. Они выяснили, что судно зарегистрировано в Крыму. На борту находились десять граждан России. На них составили протоколы, обвинив в «нарушении правил въезда на оккупированную территорию и выезда с неё».
Крымское управление ФСБ завело в отношении украинских пограничников, задержавших «Норд», уголовное дело по статье об угоне водного транспорта.
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