Украинский суд арестовал российское судно «Норд» 

Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган. Другие подробности она не привела, пообещав «продолжения». Пограничники задержали «Норд» для проверки. Они выяснили, что судно зарегистрировано в Крыму. На борту находились десять граждан России. На них составили протоколы, обвинив в «нарушении правил въезда на оккупированную территорию и выезда с неё».
Крымское управление ФСБ завело в отношении украинских пограничников, задержавших «Норд», уголовное дело по статье об угоне водного транспорта.