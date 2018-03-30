Шесть магазинов обокрал в Дзержинске на бульваре Космонавтов 31-летний мужчина

Как сообщили агентству новостей Newsroom24 в пресс-службе регионального Управления МВД , преступления происходили с января по март 2018 года.

Вор выбивал дверь, проникал в помещение торгового зала, откуда похищал спиртное и табачные изделия, после чего убегал с места происшествия.

Личность злоумышленника была установлена после просмотра полицейскими записей с камер видеонаблюдения. 26 марта мужчину задержали. В настоящее время он находится под домашним арестом.

Расследование уголовного дела продолжается.