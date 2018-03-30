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Шесть магазинов обокрал в Дзержинске на бульваре Космонавтов 31-летний мужчина
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Шесть магазинов обокрал в Дзержинске на бульваре Космонавтов 31-летний мужчина 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Как сообщили агентству новостей Newsroom24 в пресс-службе регионального Управления МВД, преступления происходили с января по март 2018 года.
Вор выбивал дверь, проникал в помещение торгового зала, откуда похищал спиртное и табачные изделия, после чего убегал с места происшествия.
Личность злоумышленника была установлена после просмотра полицейскими записей с камер видеонаблюдения. 26 марта мужчину задержали. В настоящее время он находится под домашним арестом.
Расследование уголовного дела продолжается.
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