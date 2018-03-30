Ещё
Благодаря популярному подкасту в США пересмотрят громкое дело об убийстве
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Благодаря популярному подкасту в США пересмотрят громкое дело об убийстве 

Вести.Ru 55 минут назад
Апелляционный суд Мэрилэнда (США) проведет новое разбирательство по делу Аднана Сайеда, приговоренного в 2000 году к пожизненному заключению за убийство своей девушки.
Как отмечает NBS News, история Аднана Сайеда легла в основу детективного подкаста Serial. Подкаст стал невероятно популярен: его скачали более пяти миллионов раз. Именно благодаря подкасту и его слушателям, которые поставили под сомнение причастность молодого человека к преступлению, защите удалось найти важную свидетельницу. Женщина сказала, что готова подтвердить, что в момент убийства девушки Аднан Сайед был в библиотеке. Этого оказалось достаточно для пересмотра приговора.
Аднана Сайеда арестовали, когда ему было 17 лет. Ему вменяли убийство своей девушки Хэ Мин Ли на почве ревности. Молодой человек свою причастность к убийству отрицал.
Вести.Ru: последние новости
Дагестанский ревнивец на камеру забил девушку камнем Рыжий Тарзан обжаловал приговор по делу о нападении на публичный дом Приговор Шакро Молодому перенесен на 28 марта
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Газпром» не платит: почему Украине хочется тепла195
Появилось видео спасения детей из горящей «Зимней вишни»17
В Лондоне открестились от обыска самолета из РФ99
По США ударят газом339
Спецслужбы США пытаются связаться с дипломатами РФ317
Видео
01:08
Появилось видео спасения детей из горящей «Зимней вишни»
Происшествия
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
01:12
«Россия, дай денег»: зачем Белоруссия залезает в долги
Экономика Статьи
00:22
Минобороны показало испытания «Сармата»
Оружие
00:48
Заворотнюк перепутали с Бабкиной
Шоу-бизнес
00:29
Стриженова закатила мужу сцену ревности
Шоу-бизнес
04:11
Собянин рассказал о благоустройстве Новой Москвы
Новости Москвы
04:03
РФ потребовала от Британии сократить посольство
Политика
00:30
На севере Манчестера произошёл пожар
Пожары Происшествия
04:08
Малышева спасла Азизу от депрессии
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение