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Центральный аппарат СК займется делом о нападении собак на ребенка в ЯНАО
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Центральный аппарат СК займется делом о нападении собак на ребенка в ЯНАО 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату СК РФ взять на контроль дело о нападении стаи собак на мальчика в Салехарде, сообщается на официальном сайте ведомства.
Ранее окружное управление МВД сообщало, что в Салехарде восьмилетний ребенок попал в больницу с травмами после того, как стая бродячих собак напала на него по пути на детскую площадку. По данному факту Следственный комитет России возбудил уголовное дело по признакам преступления «выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
"Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату взять на контроль ход расследования уголовного дела о нападении собак на ребенка в Ямало-Ненецком автономном округе", — говорится в сообщении.
Отмечается, что Бастрыкин поручил следователям тщательно разобраться в обстоятельствах произошедшего, дать правовую оценку действиям всех должностных лиц, отвечающих за отлов бродячих собак, а также установить все причины и условия, приведшие к случившемуся.
В СК РФ констатировали, что это не единичный случай в 2018 году, когда от укусов собак страдают как дети, так и взрослые.
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