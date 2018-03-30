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В Пермском крае вынесли приговор в отношении организатора банды риелторов
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В Пермском крае вынесли приговор в отношении организатора банды риелторов 

RT на русском 1 час назад
В Пермском крае вынесли приговор в отношении 38-летней женщины — организатора банды риелторов, присваивавших квартиры клиентов, сообщает URA.RU. По имеющимся данным, банда действовала в Березниках и Усолье в 2015—2016 годах. Её участники обманным путём получали права собственности на недвижимость, а также похищали деньги. От действий злоумышленников пострадали 10 человек, из них пятеро были убиты.
«Благодаря слаженным действиям следователей следственных подразделений СК России по Пермскому краю и сотрудников полиции была установлена причастность членов группы к семи эпизодам мошеннических действий, двум эпизодам умышленного уничтожения имущества потерпевших и убийствам пяти человек», — заявили в пресс-службе регионального СК России.
Организатор банды приговорена к 20 годам колонии общего режима. Ей также придётся выплатить штраф в размере 500 тыс. рублей. Её сообщники получили 16 и 17 лет колонии строгого режима.
Ранее Nation News передавало, что в Хабаровске вынесли приговор преступной группировке, занимавшейся браконьерством.
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