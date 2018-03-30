Дацик обжаловал приговор по делу о нападении на подпольный публичный дом в Петербурге

"Приговор суда обжалован", — сказал адвокат.

Выдвинутое ранее против фигуранта обвинение в разбое суд переквалифицировал на статью УК РФ "Хулиганство". Дацика также обвинили в нарушении неприкосновенности жилища и побоях. По версии следствия, ночью 18 мая 2016 года Дацик напал на подпольный публичный дом на Васильевском острове, выгнал проституток и их клиентов голыми на улицу и отвел в полицию.

С мая 2016 года Дацик находится под стражей. По словам адвоката Федоркова, если апелляционные инстанции не смягчат приговор, и Дацик отправится в исправительную колонию, то ходатайствовать об условно-досрочном освобождении его подзащитный сможет уже в конце текущего года.

История Дацика

Участника боев без правил в первый раз задержали в 2007 году при расследовании серии разбойных нападений на салоны сотовой связи. Суд признал его невменяемым и назначил Дацику лечение в Дружносельской психиатрической больнице в Санкт-Петербурге, откуда он в 2010 году сбежал в Норвегию . Там с оружием сдался властям королевства и попросил политического убежища. В декабре того же года окружной суд Осло приговорил россиянина к восьми месяцам лишения свободы за незаконное хранение оружия, однако в марте 2011 года Дацика экстрадировали в Россию.

После передачи на российско-финской границе Дацика арестовали в рамках расследования разбойного нападения на салон сотовой связи, которое он совершил сразу после побега из больницы. В декабре 2012 года Невский районный суд Петербурга приговорил его к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима, он освободился весной 2016 года.