Неизвестный напал с ножом на заместителя главного врача больницы в Махачкале

Дагестане мужчина напал с ножом на врача Республиканского ортопедотравматологического центра (РОТЦ). Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«Посетитель Республиканского ортопедотравматологического центра в Махачкале повздорил с заместителем главного врача этой больницы. В результате он ударил медика ножом и скрылся с места происшествия», — цитирует Интерфакс руководителя пресс-службы МВД Дагестана Руслана Ибрагимгаджиева.

Отмечается, что в настоящее время полицейские устанавливают личность злоумышленника и его местонахождение.

Ранее сообщалось, что в Сочи мужчина напал с ножом на приехавших на вызов врачей скорой помощи.

В ноябре URA.RU передавало, что в Кургане пациент напал на приехавшего на вызов фельдшера скорой помощи.