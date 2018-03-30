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Неизвестный напал с ножом на заместителя главного врача больницы в Махачкале
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Неизвестный напал с ножом на заместителя главного врача больницы в Махачкале 

RT на русском 1 час назад
Фото: Вестник Кавказа
В Дагестане мужчина напал с ножом на врача Республиканского ортопедотравматологического центра (РОТЦ). Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
«Посетитель Республиканского ортопедотравматологического центра в Махачкале повздорил с заместителем главного врача этой больницы. В результате он ударил медика ножом и скрылся с места происшествия», — цитирует Интерфакс руководителя пресс-службы МВД Дагестана Руслана Ибрагимгаджиева.
Отмечается, что в настоящее время полицейские устанавливают личность злоумышленника и его местонахождение.
Ранее сообщалось, что в Сочи мужчина напал с ножом на приехавших на вызов врачей скорой помощи.
В ноябре URA.RU передавало, что в Кургане пациент напал на приехавшего на вызов фельдшера скорой помощи.
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