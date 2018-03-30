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Сотрудника ФСИН в Москве осудили на 3 года условно за передачу телефона арестанту
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Сотрудника ФСИН в Москве осудили на 3 года условно за передачу телефона арестанту 

РИАМО 30 минут назад
Фото: РИАМО
Тверской районный суд Москвы приговорил 26-летнего инспектора ФСИН, который за взятку пронес мобильный телефон на территорию столичного следственного изолятора, к трем годам колонии условно, сообщается на сайте прокуратуры столицы.
Установлено, что сотрудник за денежное вознаграждение в 20 тысяч рублей согласился пронести на территорию следственного изолятора и передать содержащемуся там лицу мобильный телефон. После получения оговоренной суммы на свою банковскую карту он приобрел за 7 тысяч рублей мобильный, а затем пронес на территорию СИЗО и передал арестованному. Оставшимися деньгами он распорядился по своему усмотрению.
«Суд приговорил мужчину к трем годам лишения свободы условно, с таким же испытательным сроком и штрафом в размере 400 тысяч рублей. Кроме этого, суд лишил его специального звания — рядовой внутренней службы», — говорится в сообщении.
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