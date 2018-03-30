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В Москве аферист продал знакомому 3% акций несуществующей компании за валютный эквивалент 9 млн рублей
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В Москве аферист продал знакомому 3% акций несуществующей компании за валютный эквивалент 9 млн рублей 

Банки.ру 34 минуты назад
В Москве направлено в суд уголовное дело по факту хищения более чем 9 млн рублей под видом продажи акций. Об этом сообщается на сайте столичного главка МВД.
«Следственной частью следственного управления УВД по Центральному административному округу направлено в суд уголовное дело по факту хищения денежных средств гражданина под видом продажи акций несуществующей компании», — рассказал начальник управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.
Как установлено в ходе расследования, в 2010 году обвиняемый предложил своему знакомому приобрести 3% акций несуществующей компании стоимостью свыше 9 млн рублей в долларовом эквиваленте под предлогом инвестирования денежных средств в расположенные на территории РФ нефтеперерабатывающие заводы, осуществляющие производство минеральных удобрений. Получив денежные средства от потерпевшего, фигурант передал ему письмо с вымышленными реквизитами, оформленное якобы от имени главного исполнительного директора указанной организации и подтверждающее перечисление денежных средств в счет оплаты приобретаемой доли (что не соответствовало действительности).
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 159 Уголовного кодекса РФ («Мошенничество»).
В настоящее время расследование завершено, уголовное дело направлено в Мещанский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.
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