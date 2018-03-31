СМИ сообщили о задержании совладельца группы «Сумма» Магомедова

СМИ сообщили о задержании и допросе основного владельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова.

Как сообщил РИА «Новости» источник в группе, Магомедов общался со следственными органами, однако это не было допросом.