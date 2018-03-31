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СМИ сообщили о задержании совладельца группы «Сумма» Магомедова
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СМИ сообщили о задержании совладельца группы «Сумма» Магомедова 

Газета.Ru 7 минут назад
Фото: Газета.Ru
СМИ сообщили о задержании и допросе основного владельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова.
Как сообщил РИА «Новости» источник в группе, Магомедов общался со следственными органами, однако это не было допросом.
Ранее "Ъ" сообщал, что Магомедов был допрошен. Кроме того, в пятницу, 30 марта, были проведены обыски «по нескольким десяткам адресов, в том числе в квартирах и домах». В группе «Сумма» при этом утверждали, что бизнесмен не был задержан или арестован, и называли допрос своего владельца «беседой со следователем». Обыски в офисах группы компаний «Сумма» ее представитель также не подтвердила.
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