Самарец, «отмечая» приобретение наркотика, попал в полицию за пьянку

Самарский менеджер Ч. незаконно приобрел без цели сбыта наркотическое средство массой более одного грамма, сообщает пресс-служба УФССП России по Самарской области

Забрав «закладку» из тайника возле гаража, Ч. решил отметить приобретение и был задержан за употребление спиртного в местах, запрещенных законом, полицейскими, которые и обнаружили у задержанного наркотик.

В суде мужчина полностью признал свою вину и с учетом смягчающих обстоятельств и был приговорен к уголовному штрафу в 15 тысяч рублей. Долг перед государством Ч. в установленный срок не выплатил всячески избегал встречи с приставами. Однако приставы нашли Ч. И не только вручили ему лично в руки постановление о возбуждении исполнительного производства, но и письменно уведомили о последствиях уклонения от уплаты уголовного штрафа, который в соответствии с законом может быть заменен иным видом наказания.

Перспектива быть приговоренным к обязательным работам на срок до четырехсот восьмидесяти часов, исправительным работам на срок до двух лет, ограничению свободы на срок до трех лет или лишению свободы на тот же срок заставила мужчину сразу же в полном объеме погасить уголовный штраф 15 тысяч рублей.