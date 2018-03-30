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Гендиректор «Политеха» помещен под домашний арест
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Гендиректор «Политеха» помещен под домашний арест 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Генеральный директор мини-футбольного клуба «Политех» Кирилл Мирзоян помещен под домашний арест в Петербурге, информирует РИА «Новости» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.
Сообщается, что в ходатайстве об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Мирзояна отказано, ему избран домашний арест, а ходатайство о заключении под стражу генерального директора ООО «Нормарус» Сергея Каковского удовлетворено.
Ранее сотрудники Главного следственного управления ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, директор некоммерческого партнерства «Футбольный клуб Политех» Мирзоян получил субсидию за 2016 год от комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга, при этом предоставленные документы о закупке спортивной формы и инвентаря в ООО «Нормарус» на сумму 6,7 миллиона рублей являлись подложными.
Ходатайства рассматривал Куйбышевский районный суд Петербурга. Мера пресечения обоим обвиняемым избрана до 29 мая. Отмечается, что оба фигуранта вину не признают.
Источник: глава мини-футбольного клуба выписал для вымышленных игроков форму на 6 миллионов рублей
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