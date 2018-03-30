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В Дагестане ревнивец забил девушку камнем
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В Дагестане ревнивец забил девушку камнем 

РИА Новости 53 минуты назад
Фото: РИА Новости
Сотрудники полиции задержали мужчину, который забил девушку камнем в Дагестане, сообщил РИА Новости представитель регионального МВД. По данным источника, причиной убийства стала ревность.
В соцсетях появилось видео, на котором видно, как девушка лежит на трассе, а молодой мужчина берет большой камень и разбивает его о голову девушки. Мимо проезжает такси, которое не реагирует на происходящее.
"Парень задержан, дело передано в следственный комитет", — рассказал представитель МВД.
По данным источника в правоохранительных органах республики, убитая девушка не являлась женой подозреваемого, а была его невестой.
"Мужчина совершил убийство, так как заподозрил ее в измене", — отметил источник.
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