В Махачкале задержали мужчину, ранившего ножом заместителя главврача

Инцидент произошёл в пятницу, когда мужчина пытался зайти в РОТЦ, который был временно закрыт на карантин. Преступник подрался с врачами, ранил ножом в ногу заместителя главного врача, а затем скрылся с места преступления.

"Принятыми мерами преступник обнаружен и доставлен в отдел полиции. Им оказался 30-летний местный житель. В содеянном признался", — рассказал собеседник агентства.

Состояние здоровья пострадавшего оценивается как средней степени тяжести, его жизни ничего не угрожает, сообщили РИА Новости в больнице.