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В Махачкале задержали мужчину, ранившего ножом заместителя главврача
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В Махачкале задержали мужчину, ранившего ножом заместителя главврача 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МАХАЧКАЛА, 2 апр — РИА Новости. Полицейские поймали мужчину, который ранил ножом заместителя главного врача Республиканского ортопедо-травматического центра (РОТЦ) в Махачкале, заявил РИА Новости представитель ГУ МВД по республике.
Инцидент произошёл в пятницу, когда мужчина пытался зайти в РОТЦ, который был временно закрыт на карантин. Преступник подрался с врачами, ранил ножом в ногу заместителя главного врача, а затем скрылся с места преступления.
"Принятыми мерами преступник обнаружен и доставлен в отдел полиции. Им оказался 30-летний местный житель. В содеянном признался", — рассказал собеседник агентства.
Состояние здоровья пострадавшего оценивается как средней степени тяжести, его жизни ничего не угрожает, сообщили РИА Новости в больнице.
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