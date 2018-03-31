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В Дагестане задержан напавший с ножом на врача мужчина
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В Дагестане задержан напавший с ножом на врача мужчина 

Свободная пресса 1 час назад
Фото: Экспресс-газета
Сотрудники правоохранительных органов Дагестана задержали мужчину, который накануне напал с ножом на врача Республиканского ортопедо-травматического центра (РОТЦ) в Махачкале.
Как передаёт агентство «Интерфакс» со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах, предполагаемый преступник, который напал с ножом на заместителя главного врача РОТЦ и ранил его, сейчас допрашивается следователями.
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что в Махачкале неизвестный, вооружённый ножом напал на врача. Инцидент произошло 30 марта у входа в медицинский центр.
Позже стало известно, что мужчина, пытаясь зайти в больницу, закрытую временно на карантин, подрался с врачами, ранил ножом в ногу заместителя главного врача и скрылся в неизвестном направлении.
Раненный врач был экстренно госпитализирован. В настоящее время он находится в состоянии средней тяжести, его жизни ничего не угрожает.
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