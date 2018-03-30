Ещё
Посетитель ортопедического центра в Дагестане ударил врача ножом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
"Котики" Газпрома, тайна похорон Мавроди и другие события дня
"Котики" Газпрома, тайна похорон Мавроди и другие события дня

Посетитель ортопедического центра в Дагестане ударил врача ножом 

ТАСС 10 минут назад
Фото: Вести.Ru
МАХАЧКАЛА, 30 марта. /ТАСС/. Полицейские Дагестана разыскивают мужчину, пришедшего в республиканский ортопедо-травматологический центр в Махачкале и напавшего с ножом на заместителя главного врача, сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по республике.
"Сегодня в республиканском ортопедо-травматологическом центре в городе Махачкала посетитель повздорил с заместителем главврача, впоследствии ударил врача ножом и скрылся с места происшествия. В настоящее время сотрудниками полиции проводятся мероприятия по установлению и задержанию злоумышленника", — пояснили в пресс-службе.
По данным республиканского МВД, состояние врача удовлетворительное, его жизни ничего не угрожает. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
ТАСС: последние новости
Бывший мэр Ярославля попросил о помиловании Верховный суд Австрии отказал криминальному авторитету Гагиеву отменить экстрадицию в РФ Экс-директора "Уральских пельменей" подозревают в злоупотреблении полномочиями
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умерла Наталья Попович10
Спецслужбы США пытаются связаться с дипломатами РФ272
По США ударят газом113
Cтали известны подробности пропажи «Новичка» при Ельцине25
Названы гонорары Пугачевой и Галкина131
Видео
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
01:12
«Россия, дай денег»: зачем Белоруссия залезает в долги
Экономика Статьи
00:22
Минобороны показало испытания «Сармата»
Оружие
00:48
Заворотнюк перепутали с Бабкиной
Шоу-бизнес
00:29
Стриженова закатила мужу сцену ревности
Шоу-бизнес
04:11
Собянин рассказал о благоустройстве Новой Москвы
Новости Москвы
04:03
РФ потребовала от Британии сократить посольство
Политика
00:30
На севере Манчестера произошёл пожар
Пожары Происшествия
04:08
Малышева спасла Азизу от депрессии
Шоу-бизнес
00:58
Лолита собралась на пенсию
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение