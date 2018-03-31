Подозреваемый в нападении на замглавврача ортопедического центра задержан в Дагестане

МАХАЧКАЛА , 31 марта. / ТАСС /. Сотрудники полиции задержали в Махачкале подозреваемого в нападении с ножом на заместителя главного врача Республиканского ортопедо-травматологического центра, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе республиканского МВД.

"Сотрудники полиции установили и доставили в отдел подозреваемого в совершении данного преступления. Им оказался житель Махачкалы 1987 года рождения. В содеянном он сознался", — сказал представитель ведомства.

По его словам, «по данному факту собран материал для принятия процессуального решения».

Как сообщалось ранее, в момент нападения медицинский центр был закрыт на карантин из-за кори. Как рассказали в минздраве республики, трое молодых людей, несмотря на требования охраны центра, пытались войти в здание. Завязался конфликт, тогда их попытались успокоить врачи центра. Один из молодых людей нанес заместителю главного врача по административно-хозяйственной части ножевое ранение в ногу.