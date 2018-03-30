Торговца героином приговорили к девяти с половиной годам колонии 

Члена преступной группы, который занимался распространением наркотических средств на территории края, отправили в колонию строгого режима на 9 лет и 6 месяцев, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе УФСБ РФ по Ставрополью.
Мужчина осуществлял незаконное хранение крупных партий героина и его реализацию через так называемые закладки.
Сотрудникам правоохранительных органов удалось вывести наркодилера на чистую воду. В отношении торговца дурью возбудили уголовное дело.
30 марта Промышленный районный суд города Ставрополя завершил рассмотрение дела. Подсудимый признан виновным и приговорён к большому сроку лишения свободы.