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Торговца героином приговорили к девяти с половиной годам колонии
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"Котики" Газпрома, тайна похорон Мавроди и другие события дня

Торговца героином приговорили к девяти с половиной годам колонии 

АиФ Ставрополье 51 минуту назад
Фото: АиФ Ставрополье
Члена преступной группы, который занимался распространением наркотических средств на территории края, отправили в колонию строгого режима на 9 лет и 6 месяцев, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе УФСБ РФ по Ставрополью.
Мужчина осуществлял незаконное хранение крупных партий героина и его реализацию через так называемые закладки.
Сотрудникам правоохранительных органов удалось вывести наркодилера на чистую воду. В отношении торговца дурью возбудили уголовное дело.
30 марта Промышленный районный суд города Ставрополя завершил рассмотрение дела. Подсудимый признан виновным и приговорён к большому сроку лишения свободы.
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