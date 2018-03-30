Торговца героином приговорили к девяти с половиной годам колонии

Мужчина осуществлял незаконное хранение крупных партий героина и его реализацию через так называемые закладки.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось вывести наркодилера на чистую воду. В отношении торговца дурью возбудили уголовное дело.