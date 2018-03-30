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Суд заочно арестовал депутатов Глушковых
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Суд заочно арестовал депутатов Глушковых 

РИА «ФедералПресс» 35 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Суд удовлетворил ходатайство следствия о заочном заключении под стражу депутата законодательного собрания Нижегородской области Александра Глушкова и его брата Владимира, депутата земского собрания Балахнинского района, сообщает в пятницу СУ СКР по региону.
Депутаты обвиняются в мошенничестве, совершенном группой лиц в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). От органов предварительного расследования они скрылись и объявлены в международный розыск.
Напомним, что, по версии следствия, Александр и Владимир Глушковы вместе с юристом Анной Игнашевой, предпринимателем Владимиром Прядиловым, директором муниципального учреждения Михаилом Громовым под видом реконструкции балахнинской автостанции возвели торговый центр. Жители фактически были лишены транспортного узла, участок, где находилась автостанция, затем был продан по заниженной стоимости. Ущерб составил 26,6 млн рублей.
В связи с возбуждением уголовного дела в отношении Александра Глушкова руководство «Единой России» в Нижегородской области приостановило его членство в партии.
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