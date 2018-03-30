Суд заочно арестовал депутатов Глушковых

Депутаты обвиняются в мошенничестве, совершенном группой лиц в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). От органов предварительного расследования они скрылись и объявлены в международный розыск.

Напомним, что, по версии следствия, Александр и Владимир Глушковы вместе с юристом Анной Игнашевой, предпринимателем Владимиром Прядиловым, директором муниципального учреждения Михаилом Громовым под видом реконструкции балахнинской автостанции возвели торговый центр. Жители фактически были лишены транспортного узла, участок, где находилась автостанция, затем был продан по заниженной стоимости. Ущерб составил 26,6 млн рублей.