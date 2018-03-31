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Нижегородские депутаты братья Глушковы заочно арестованы и объявлены в международный розыск
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Нижегородские депутаты братья Глушковы заочно арестованы и объявлены в международный розыск 

nn.ru 59 минут назад
Фото: nn.ru
Нынешнее дело, по которому обвиняют Глушковых, включает шесть эпизодов, в том числе приватизацию балахнинской автостанции и банкротство автотранспортного предприятия, приватизацию и уничтожение памятника архитектуры — Дворца культуры. Об этом сообщает следственное управление следственного комитета РФ по региону.
По версии следствия, в период с 2013 по 2016 год злоумышленники вместе с юристом Анной Игнашевой, предпринимателем Владимиром Прядиловым, директором муниципального учреждения Михаилом Громовым и другими лицами подделали проектную документацию и построили в Балахне двухэтажный торговый центр на участке, предназначенном для автостанции.
Жители города остались без автостанции, Балахнинскому района причинен ущерб в особо крупном размере на сумму не менее 26,6 млн рублей.
От органов предварительного расследования Глушковы скрылись, чем их объявили в международный розыск.
Ранее мы сообщали, что депутата городской умы Нижнего Новгорода Николая Ингликова задержали в момент получения взятки.
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