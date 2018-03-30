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715 тысяч рублей выманили московские мошенники у пенсионера из Самары
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"Котики" Газпрома, тайна похорон Мавроди и другие события дня

715 тысяч рублей выманили московские мошенники у пенсионера из Самары 

ТРК Губерния 1 час назад
Фото: ТРК Губерния
Пальцем в небо: самарского пенсионера в качестве жертвы мошенники из Москвы выбрали случайно — по телефонной базе. Оказалось, не зря. За короткий срок им удалось выманить у доверчивого мужчины 715 тысяч рублей. Какую схему использовали столичные преступники, рассказала областная прокуратура.
Предприимчивая московская пара купила базу телефонных номеров людей, которые когда-то заказывали медпрепараты и БАДы. Позвонив по одному из них и выяснив, что мужчина остался недоволен купленным прибором от простатита, мошенники взяли его в оборот. На протяжении 3 месяцев они названивали 72-летнему самарцу, представляясь сотрудниками то страховой компании, то финансового отдела. Мужчине предлагалась компенсация в размере 200 тысяч рублей за некачественный товар. Но чтобы получить «законное возмещение», ему необходимо было перевести на указанные счета некоторую сумму денег. В итоге доверчивый пенсионер за два дня перечислил мошенникам 715 тысяч рублей. Правда, преступники радовались недолго. Вскоре они были задержаны сотрудниками правоохранительных органов. В содеянном злоумышленники сознались, раскаялись и полностью вернули самарцу похищенное. В результате они получили по 2 года условного наказания и 3 года испытательного срока.
Фото: ГУ МВД России по Самарской области
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