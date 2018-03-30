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В Краснозоренском районе липовый больной «заработал» уголовное дело
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В Краснозоренском районе липовый больной «заработал» уголовное дело 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Орловский СКР возбудил уголовное дело в отношении очередного уклониста, который спрятался от военной службы и прохождения ее альтернативы за «белым билетом».
Как установили следователи, в 2011 году мужчина получил освобождение от призыва, так как предъявил в отдел военного комиссариата медицинские документы, свидетельствующие о серьезном заболевании. Позже выяснилось, что справки подложные. 27-летний житель Краснозоренского района стал фигурантом уголовного дела.
«В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы», — сообщает пресс-служба СУ СК России по Орловской области.
Отметим, санкции части 1 статьи 328 УК РФ предусматривают наказание от штрафа в 200 тысяч рублей до двух лет лишения свободы.
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