В Краснозоренском районе липовый больной «заработал» уголовное дело

Орловский СКР возбудил уголовное дело в отношении очередного уклониста, который спрятался от военной службы и прохождения ее альтернативы за «белым билетом».

Как установили следователи, в 2011 году мужчина получил освобождение от призыва, так как предъявил в отдел военного комиссариата медицинские документы, свидетельствующие о серьезном заболевании. Позже выяснилось, что справки подложные. 27-летний житель Краснозоренского района стал фигурантом уголовного дела.

«В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы», — сообщает пресс-служба СУ СК России по Орловской области

Отметим, санкции части 1 статьи 328 УК РФ предусматривают наказание от штрафа в 200 тысяч рублей до двух лет лишения свободы.