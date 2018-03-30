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Суд в Вене отказал криминальному авторитету Гагиеву в отмене его экстрадиции в РФ
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Суд в Вене отказал криминальному авторитету Гагиеву в отмене его экстрадиции в РФ 

BFM.RU 54 минуты назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Верховный суд Австрии отклонил ходатайство защиты криминального авторитета Аслана Гагиева об отмене принятых решений о его экстрадиции в Россию, а также просьбу о возобновлении дела, сообщила РИА Новости официальный представитель Земельного суда Вены по уголовным делам Кристина Зальцборн.
Ранее сообщалось, что Гагиева не смогли экстрадировать из-за обнаруженной у него редкой формы аэрофобии. Перед отправкой в аэропорт Вены его адвокаты представили правоохранительным органам справку о том, что у криминального авторитета за время пребывания в австрийской тюрьме развилась редкая форма аэрофобии, при которой обвиняемый может не пережить перелет в Россию.
Высший земельный суд Вены в сентябре удовлетворил запрос Генпрокуратуры России о выдаче Гагиева, обвиняемого в организации 60 убийств. Ранее сообщалось, что преступная организация, созданная и возглавляемая уроженцем Грузии Гагиевым, начала криминальную деятельность не позднее 2004 года и насчитывала более 50 участников. Известно о более чем 49 эпизодах преступной деятельности организации в Москве, Московской области и Северной Осетии. Как заявляют правоохранители, участники сообщества убили 60 человек, в том числе сотрудников правоохранительных органов, чиновников республиканского и городского уровней, бизнесменов и других лиц, в том числе мэра Владикавказа Виталия Караева и вице-премьера Северной Осетии Казбека Пагиева.
Гагиев был задержан в Вене в январе 2015 года. Он освобожден под залог в 100 тысяч евро, который затем ему вернули. Ранее суды трижды пересматривали решение о высылке Гагиева, в последний раз власти Австрии запросили у Генпрокуратуры дополнительные гарантии того, что в России его уголовное преследование будет осуществляться в строгом соответствии с законом, а австрийские дипломаты смогут это лично проконтролировать.
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