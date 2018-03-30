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Под Саратовом мужчина украл звезду с «Вечного огня» для сдачи на металлолом
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Под Саратовом мужчина украл звезду с «Вечного огня» для сдачи на металлолом 

РИА Новости 1 час назад
САРАТОВ, 30 мар — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Житель Саратовской области задержан по подозрению в краже фрагмента памятника ветеранам Великой Отечественной войны, который он собирался распилить и сдать на металлолом, сообщили РИА Новости в пятницу в областном главке МВД.
По словам собеседника агентства, подозреваемый похитил бронзовую звезду с памятника «Вечный огонь» в поселке Темп Ртищевского района.
"В кратчайшие сроки сотрудники полиции по подозрению в совершении преступления задержали ранее судимого 30-летнего местного жителя, а похищенный фрагмент памятника обнаружили на заднем дворе дома, где он проживал. Задержанный дал признательные показания и сообщил, что собирался распилить бронзовую звезду на мелкие части и продать в пункте приема металлов", — сказал он.
Полиция возбудила уголовное дело по статье «Кража». Фигуранту дела грозит до 2 лет заключения.
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